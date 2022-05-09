Arnavutköy'de seyir halindeki kamyon binaya çarptı
AA - Halis Akyıldız - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonu binaya çarptı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki hafriyat kamyonu binaya çarptı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Polat'ın kullandığı 34 FAF 424 plakalı hafriyat kamyonu, Haraççı- Hadımköy Yolu Caddesi'nde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki binaya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kamyon sürücüsünün yara almadan atlattığı kaza sonrası binanın dış cephesinde ve araçta hasar oluştu.
Kaza yapan araç, çalışmaların ardından olay yerinden kaldırıldı.
AA / Halis Akyıldız - Güncel