Arnavutköy'de sahte alkol imalathanesine operasyon

Arnavutköy'de sahte alkol üretimi yapıldığı tespit edilen imalathaneye düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Taşoluk Mahallesi'ndeki bir imalathanede, kolonya üretimi görüntüsü verilerek sahte alkol imal edildiği ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Operasyonda, kimyasal amaçla kullanılan yaklaşık 5,5 ton etil alkol, elektrikli damıtma kazanı, 7 bin etiket, 440 boş bidon, bin 100 adet 1 litrelik boş plastik şişe, 2 bin 500 kapak, 3 dalgıç pompa, 2 soğutucu fan ile 4 fiber tank ele geçirildi.

İmalathanede bidon ve küçük şişeler içinde az miktarda kolonya olduğu da görüldü.

Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.