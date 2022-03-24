ARNAVUTKÖY'DE REFUJDEKİ FERFORJE DEMİR ÇİTLER ÇALINDI - Haberler

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ARNAVUTKÖY'DE REFUJDEKİ FERFORJE DEMİR ÇİTLER ÇALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARNAVUTKÖY'DE REFUJDEKİ FERFORJE DEMİR ÇİTLER ÇALINDITaylan ERGÜN İSTANBUL, (DHA)- ARNAVUTKÖY'de, belediyenin çevre düzenlemesi için caddeye yerleştirdiği refüjdeki ferforje demir çitler çalındı.

ARNAVUTKÖY'DE REFUJDEKİ FERFORJE DEMİR ÇİTLER ÇALINDI

Taylan ERGÜN İSTANBUL, (DHA)- ARNAVUTKÖY'de, belediyenin çevre düzenlemesi için caddeye yerleştirdiği refüjdeki ferforje demir çitler çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen hafta farklı günlerde Karlıbayır Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi. Refüjdeki ferforje demir çitler yerinden sökülerek çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlıkta şüphelinin kar yağışına da aldırmadığı görülüyor.

Hırsızlığa ilişkin polis soruşturma başlatırken, Arnavutköy Belediyesi ekipleri Selçuklu Caddesi'ndeki ferforje demir çitlerin tamamını sökerek, yeni bir çevre düzenlemesi çalışması başlattı.

ARNAVUTKÖY'DE REFUJDEKİ FERFORJE DEMİR ÇİTLER ÇALINDI

ARNAVUTKÖY'DE REFUJDEKİ FERFORJE DEMİR ÇİTLER ÇALINDI

ARNAVUTKÖY'DE REFUJDEKİ FERFORJE DEMİR ÇİTLER ÇALINDI

ARNAVUTKÖY'DE REFUJDEKİ FERFORJE DEMİR ÇİTLER ÇALINDI

ARNAVUTKÖY'DE REFUJDEKİ FERFORJE DEMİR ÇİTLER ÇALINDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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