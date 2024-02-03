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Arnavutköy'de Polis Operasyonu: Şüpheliler Yakalandı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Arnavutköy'de polis ekipleri şüphe üzerine dur ihtarında bulunduğu 2 araçtan kaçan şüpheliler, polis kovalamacası sonucu yakalandı. Şüphelilerden biri polis memurunun silahını almaya çalışırken açılan ateşle yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Araçlarda yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulundu.

ARNAVUTKÖY'de polis ekipleri şüphe üzerine seyir halindeki 2 araca dur ihtarında bulundu. İhtara uymadan kaçan otomobildekiler, bir süre sonra araçları bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin kovalamasıyla şüpheliler yakalandı. Şüphelilerden Ahmet E. polis memurunun silahını almaya çalıştığı sırada açılan ateşle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet E. kurtarılamadı.

Olay, dün 22.50 sıralarında Nenehatun Mahallesi, Azimli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine iki araca dur ihtarında bulundu. Şüpheliler Ahmet E. (26) ve Y.Ö (29) ihtara uymayarak kaçtı. Bir süre sonra araçları bırakıp yaya kaçmaya devam eden şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerden Ahmet E. gözaltına alındığı sırada polis memurunu silahını almaya çalıştı. Bu sırada yaşanan arbede de açılan ateşle Ahmet E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçlarda yapılan aramada 200 gram uyuşturucu madde,1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Şüpheli Y.Ö. gözaltına alınırken, görevli polis memurları S.E. ve E.K hakkın adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Hastane Uyuşturucu Suç Güncel Haberler

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