Arnavutköy'de Plastik Üretimi Yapan İş Yerinde Yangın Çıktı

İstanbul Arnavutköy'de plastik üretimi yapılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolluca Mahallesi'nde plastik üretimi yapılan ve aynı zamanda depolama hizmeti veren bir imalathanede yangın çıktı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Sağlık ekipleri de dumandan etkilenen bazı işçilere ambulansta müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın iş yerinde hasara neden oldu.