ARNAVUTKÖY'DE PLASTİK MALZEMELERİN OLDUĞU DEPODA YANGIN - Haberler

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ARNAVUTKÖY'DE PLASTİK MALZEMELERİN OLDUĞU DEPODA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Taylan ERGÜN İSTANBUL DHAArnavutköyde binanın alt katında plastik malzemelerin olduğu depoda yangın çıktı.

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHA

Arnavutköyde binanın alt katında plastik malzemelerin olduğu depoda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Haraççı Mahallesi Giray Sokak'ta bir binanın alt katında plastik malzemelerin olduğu depoda bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sardı. Yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahallede korkuya neden olan yangın ve söndürme çalışmaları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

ARNAVUTKÖY'DE PLASTİK MALZEMELERİN OLDUĞU DEPODA YANGIN

ARNAVUTKÖY'DE PLASTİK MALZEMELERİN OLDUĞU DEPODA YANGIN

ARNAVUTKÖY'DE PLASTİK MALZEMELERİN OLDUĞU DEPODA YANGIN

ARNAVUTKÖY'DE PLASTİK MALZEMELERİN OLDUĞU DEPODA YANGIN

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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