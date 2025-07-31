Arnavutköy'de Plastik Fabrikasında Yangın Çıktı

ARNAVUTKÖY'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Bolluca Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde bulunan plastik ve sünger fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için farklı noktalardan müdahalede bulundu.

50 bin metrekare alan üzerine kurulu 2 katlı fabrikanın bir kısmı alevli şekilde yanarken, ekipler alevlerin çevredeki akaryakıt istasyonu ve iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Olayda yaralanan olmazken, AFAD 1 araç 3 personel, emniyet ekipleri 5 araç 10 personel, 112 sağlık ekipleri 2 ambulans 6 personel ve itfaiye 59 araç 162 personel ile olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

'İNSANLARIN BAĞIRMASIYLA KALKTIK GELDİK'

Mahalle sakini Ercan Köse "Yatıyorduk normalde, insanların bağırmasıyla kalktık geldik. Biz geldiğimizde yangını gördük, ekiplere haber verdik hepsi geldiler" dedi.