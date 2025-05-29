Arnavutköy'de Park Halindeki Otomobilde Yangın
Arnavutköy'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İtfaiye ve polis ekipleri yangına müdahale etti.
Arnavutköy'de, park halinde bir otomobildeki yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Atatürk Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta hasar meydana geldi.
Yangın, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.