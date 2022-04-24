İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler

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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARNAVUTKÖY'de akşam saatlerinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı.

ARNAVUTKÖY'de akşam saatlerinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Otomobildeki yangın olay yerine gelen itfaiye tarafından güçlükle söndürüldü.

Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobil alev henüz bilinmeyen bir nedenle aldı. Kısa sürede alev topuna otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Otomobil yangının ardından kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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