Arnavutköy'de Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Arnavutköy'de Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de park halindeki bir araçta çıkan yangın, peş peşe yaşanan patlamalarla birlikte mahallede korku dolu anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ARNAVUTKÖY'de park halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangında alevler aracın önünde park halinde bulunduğu binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın ve yaşanan patlamalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, Arnavutköy'ün Anadolu Mahallesi Sumak Sokak'ta akşam saatlerinde çıktı. İddiaya göre, sokakta park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sararken, yangın sırasında peş peşe patlamalar da yaşandı. Bu sırada sokakta bulunan aralarında çocukların da bulunduğu mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Patlamaların ardından alevler, aracın park halinde bulunduğu binanın dış cephesine de sıçradı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri demir yığınına dönen araçtaki yangını söndürdü. Ekipler binanın dış cephesini etkileyen alevlere de müdahale etti.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta ve binada maddi hasar meydana geldi.Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada

İşte çalıştığı lokantada vahşice katledilen Gülizar'ın son anları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim

Kılıçdaroğlu'nun sözleri çileden çıkarmış: Siyasetten çekilirim
Böyle sözleşme ne görüldü ne duyuldu! Ronaldo, Al-Nassr'a ortak olmuş

Ronaldo ile Al-Nassr arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıktı
Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın

Yok artık Mehmet şef! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Jose Mourinho'nun yüzüne bakmadığı yıldızı anında kaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.