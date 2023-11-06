Arnavutköy'de Park Halindeki Araçların Aynaları Kırıldı

Arnavutköy'de bir şahıs park halindeki araçların aynalarına uçan tekme atarak kırdı. Araçlarını kullanmak için başlarına giden sürücüler aynalarının kırık olduğunu görünce şoke olurken gerçek, güvenlik kamerası kayıtlarının izlenmesiyle ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Taşoluk Mahallesi'nde gerçekleşti. Evlerine ve işyerlerine gelen vatandaşlar araçlarını sokağa park edip ayrıldıktan kısa süre sonra sokakta yürüyen bir şahıs sırayla araçların aynalarına uçan tekme atarak kırdı. Sokakta bulunan 4 aracın aynalarının kırıldığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Araçlarındaki aynaların kırıldığını fark eden vatandaşlar şoke olurken gerçek güvenlik kamerası görüntüleri izlenince ortaya çıktı. Aynaları kıran kişinin kim olduğu ve neden böyle bir şey yaptığı henüz bilinmezken araç sahipleri emniyete giderek şikayetçi oldu.

"Kim olduğunu bilmiyoruz"

Aynası kırılan araç sahiplerinden Muhammet Dere, "Ben iş çıkışı gittim aracıma baktım aynalar yerde biz video kaydını alıp karakola verdik birde bir tane daha gördüm ben hasarlı. Biz şahsın kim olduğunu bilmiyoruz ulaşamadık hiçbir şey anlamadık bir tane olsa neyse şahsıma yönelik diyeceğim ama 3 yada 4 tanesine vurmuşlar. Artık içmiş mi yada neden böyle yaptı bilmiyorum karakola şikayetçi olduk bekliyoruz bir sonuç çıkmadı 2 hafta kadar oldu. Bize yaklaşık 3 bin TL zararı oldu yapanların bulunmasını istiyorum" dedi. - İSTANBUL