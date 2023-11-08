Arnavutköy'de Park Halindeki Aracı Çalan Otomobil Tamircisi Tutuklandı
Güncel Haberler
Arnavutköy'de park halindeki bir aracı çaldıktan sonra parçalara ayırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan otomobil tamircisi tutuklandı. Olay, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Arnavutköy'de park halindeki aracı çaldıktan sonra parçalara ayırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan otomobil tamircisi tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 3 Ekim'de G.T'ye ait bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen oto tamircisi M.I. (49), polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tamirhanede yapılan aramada çalınan otomobilin parçalara ayrıldığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, hakkında çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin otomobilin yanına gelmesi, bir süre çevresinde dolaştıktan sonra araca binip çalıştırarak hareket ettirmesi yer aldı.