Arnavutköy'de Özel Endüstri Bölgesinde Yangın Çıktı

Arnavutköy Deliklikaya Mahallesi'nde bulunan özel endüstri bölgesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 2 kamyon, 2 akaryakıt tankeri ve 4 konteyner zarar gördü.

Arnavutköy'de özel endüstri bölgesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Deliklikaya Mahallesi Şeker Caddesi üzerindeki özel endüstri bölgesinde iş makineleri ve yakıt tankerlerinin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, 2 kamyon, 2 akaryakıt tankeri, 4 konteyner zarar gördü.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
