Arnavutköy'de otomobilin çarptığı yaya öldü - Haberler

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Arnavutköy'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Arnavutköy'de otomobilin çarptığı yaya öldü

ARNAVUTKÖY'de caddede yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Öztomur'a (76) otomobil çarptı.

ARNAVUTKÖY'de caddede yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Öztomur'a (76) otomobil çarptı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan Öztomur, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde 8 Nisan Cuma günü yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Cemal Öztomur'a otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Öztomur, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Öztomur, 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti.


Arnavutköy'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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