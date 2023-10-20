Arnavutköy'de Otomobilden Teyp Çalan Şüpheli Yakalandı

Arnavutköy'de bir oto tamircisinin müşterilerine ait iki araçtan teyp çalınması olayında, güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek şüpheli yakalandı. Şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Arnavutköy'de iki otomobilden teyp çaldığı ileri sürülen şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek yakalandı.

İl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde, bir oto tamircisinin müşterilerine ait iki araçtan teyp çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmada, camlarının kırılarak araç içerisinde bulunan yaklaşık 20 bin TL değerindeki teyplerin çalındığı belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, eşkali belirlenen şüpheli E.A'yı Karlıbayır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda araçlardan çalındığı anlaşılan teyp ile yakaladı.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde E.A'nın park halindeki bir otomobilin camını kırıp hırsızlık yaptıktan sonra uzaklaştığı anlar yer aldı.

E.A, "otodan hırsızlık" suçundan sevk edildiği hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.