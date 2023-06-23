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Arnavutköy'de Otomobil Takla Attı

Arnavutköy'de Otomobil Takla Attı

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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole savrularak takla attı. Sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu.

p>ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole savrularak takla attı. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, bugün saat 11: 30 sıralarında Arnavutköy Sultangazi yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Bir minibüsün araç içi kamerasına da yansıyan kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına savruldu. Takla atan aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken diğer sürücüler yardıma koştu. Kazayı otomobil sürücüsü hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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