Arnavutköy'de Otomobil Takla Attı

Kaza, bugün saat 11: 30 sıralarında Arnavutköy Sultangazi yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Bir minibüsün araç içi kamerasına da yansıyan kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına savruldu. Takla atan aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken diğer sürücüler yardıma koştu. Kazayı otomobil sürücüsü hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel