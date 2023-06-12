Arnavutköy'de otomobil kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptı

İSTANBUL - Arnavutköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Anadolu Mahallesi Hüma Caddesi üzerinde gerçekleşti. Arslan Y. yönetimindeki 34 DG 4894 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırımda yürüyen Elif Kodak, Pınar Kodak, Çınar Kodak ve Hüseyin Şila yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulans ile civar hastanelere kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.