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Arnavutköy'de otomobil ile ambulans çarpıştı -1

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Arnavutköy'de otomobil ile ambulans çarpıştı.

Arnavutköy'de otomobil ile ambulans çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Acil Durum Trafik Kaza Güncel Haberler

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