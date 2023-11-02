Arnavutköy'de Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

Arnavutköy'de satılan otomobili yedek anahtarla çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan otomobilin yedek anahtar kullanılarak çalındığını tespit etti. Şüpheli, Avcılar'da gözaltına alındı ve yapılan aramada silahlar ele geçirildi. Şüphelinin 6 suç kaydı olduğu belirlendi.

Arnavutköy'de sattığı otomobili daha sonra yedek anahtarla çalan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 3 silah, şarjörler ve 104 fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir süre önce ikinci el olarak satın alınan otomobilinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede park halindeki otomobilin yedek anahtarı kullanılarak çalındığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen şüpheli K.İ. (24), Avcılar'da belirlenen adreste gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 3 silah, şarjörler ile 104 fişek ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - İSTANBUL