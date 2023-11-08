Arnavutköy'de otomobil çalan şahıs kameraya yakalandı

Arnavutköy'de park halindeki otomobili çalan şahıs, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Oto tamirci ve 56 suç kaydı bulunan şahıs, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy'de otomobil çalan şahıs önce kameraya sonra polise yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de park halindeki otomobili çalan şahıs yakalandı. Oto tamirci ve 56 suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy'de 03.10.2023 tarihinde G. T. isimli vatandaşa ait park halinde olan otomobil çalındı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede araştırma yapıp güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemenin ardından eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Mustafa I. İsimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın oto tamirci ve 56 suç kaydı olduğu öğrenil. Emniyette biten şahıs işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi.