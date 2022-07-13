ARNAVUTKÖY'DE OTO YIKAMACIYI BİRBİRİNE KATTILAR - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ARNAVUTKÖY'DE OTO YIKAMACIYI BİRBİRİNE KATTILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ARNAVUTKÖY'de aynı aileden oldukları öğrenilen bir grup husumetli oldukları kişilere ait oto yıkamacıyı birbirine kattı.

ARNAVUTKÖY'de aynı aileden oldukları öğrenilen bir grup husumetli oldukları kişilere ait oto yıkamacıyı birbirine kattı. Camların kırıldığı, malzemelerin dağıtıldığı anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mimar Sinan Caddesi'nde 11 Temmuz Pazartesi günü, bir grup aile üyesi, husumetli oldukları aileden birine ait oto yıkamacıya saldırdı. Gruptakiler, pencereleri kırdı. Yıkama malzemelerini dağıttı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title