ARNAVUTKÖY'DE OTO YIKAMACIYI BİRBİRİNE KATTILAR ARNAVUTKÖY'de aynı aileden oldukları öğrenilen bir grup husumetli oldukları kişilere ait oto yıkamacıyı birbirine kattı. ARNAVUTKÖY'de aynı aileden oldukları öğrenilen bir grup husumetli oldukları kişilere ait oto yıkamacıyı birbirine kattı. Camların kırıldığı, malzemelerin dağıtıldığı anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mimar Sinan Caddesi'nde 11 Temmuz Pazartesi günü, bir grup aile üyesi, husumetli oldukları aileden birine ait oto yıkamacıya saldırdı. Gruptakiler, pencereleri kırdı. Yıkama malzemelerini dağıttı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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