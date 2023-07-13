Arnavutköy'de oto elektrik ustası ezilme tehlikesi geçirdi
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Arnavutköy'de bir oto elektrik ustası, çalıştığı aracın hareket etmesi sonucu ezilme tehlikesi geçirdi. Tamirci, aracın altında tamir yaparken aracın hareket ettiğini fark ederek refleksle tampona tutunup sürünerek ilerledi. Sahibi ise koşarak aracı durdurdu. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Arnavutköy'de oto elektrik ustası, altında çalıştığı aracın hareket etmesi üzerine ezilme tehlikesi geçirdi.
Tayakadın Mahallesi'nde dükkanı bulunan Ersin Özenli, müşterisinin kamyonetindeki arızayı tamir etmek için aracın altına uzandı.
Özenli, marş dinamosunu takmaya çalıştığı sırada kabloların temas etmesi sonucu aracın hareket ettiğini fark etti.
Tamirci refleksle tampona tutunup sürünerek araçla birlikte ilerlerken, sahibi de koşarak bindiği aracı durdurdu.
Ezilmekten son anda kurtulan tamircinin yaşadıkları güvenlik kamerasınca kaydedildi.