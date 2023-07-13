Arnavutköy'de oto elektrik ustası ezilme tehlikesi geçirdi

Arnavutköy'de bir oto elektrik ustası, çalıştığı aracın hareket etmesi sonucu ezilme tehlikesi geçirdi. Tamirci, aracın altında tamir yaparken aracın hareket ettiğini fark ederek refleksle tampona tutunup sürünerek ilerledi. Sahibi ise koşarak aracı durdurdu. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.