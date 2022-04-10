Arnavutköy'de ormanlık alanda 38 günlük ceset bulundu - Haberler

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Arnavutköy'de ormanlık alanda 38 günlük ceset bulundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Arnavutköy'deki ormanlık bir alanda erkek cesedi bulundu.

Arnavutköy'deki ormanlık bir alanda erkek cesedi bulundu. 38 gün önce öldüğü tespit edilen ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğazköy mevkiindeki ormanlık alanda mantar toplamaya gelen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede hareketsiz yatan şahsın ölü olduğunu tespit etti. Çalışmaların devamında, 38 gün önce başından vurularak öldüğü belirlenen cesedin Kadir Sütçü adında erkek şahsa ait olduğu öğrenildi. Ekipler, olay yerindeki delilleri toplayarak emniyete götürürken, Kadir Sütçü'nün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

Arnavutköy'de ormanlık alanda 38 günlük ceset bulundu

Arnavutköy'de ormanlık alanda 38 günlük ceset bulundu

Arnavutköy'de ormanlık alanda 38 günlük ceset bulundu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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