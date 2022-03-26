ARNAVUTKÖY'DE ONLARCA GÖÇMEN POLİSTEN BÖYLE KAÇTI - Haberler

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ARNAVUTKÖY'DE ONLARCA GÖÇMEN POLİSTEN BÖYLE KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARNAVUTKÖY'DE ONLARCA GÖÇMEN POLİSTEN BÖYLE KAÇTI

ARNAVUTKÖY'de etrafı çit ve konteynerlerle çevrili evin önüne yanaşan TIR'a onlarca göçmen bindirildi.

ARNAVUTKÖY'de etrafı çit ve konteynerlerle çevrili evin önüne yanaşan TIR'a onlarca göçmen bindirildi. Polisin geldiğini gören evdeki Afgan ve Pakistan uyruklu onlarca göçmen kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan ve Pakistan uyruklu onlarca göçmenin TIR'a bildirildiğini gören mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. TIR'a binen yaklaşık 100 göçmen kayıplara karışırken, evde diğer göçmenler polisin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Polis, kovalamaca sonucu 70'e yakın göçmeni yakaladı. Kaçanlar ile TIR'a bindirilen diğer göçmenleri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Onlarca göçmenin polislerden kaçtıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü

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-Göçmenlerin tıra bindirilmesi

-Göçmenleri tarla ve sokak aralarında kaçışması

-Göçmenlere bağıran mahalle sakinleri

-Mahalle sakini Bünyamin Güngör ile röp.

-Göçmenlerin kaldığı evin görüntüsü


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Pakistan, Göçmen, Afgan, Güncel, Haberler

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