Arnavutköy'de okul servislerine denetim

Azra BAŞARAN-Fırat ALKIZ/İSTANBUL ARNAVUTKÖY'de jandarma ekipleri Tayakadın İlk ve Ortaöğretim Okulu'nda servislere yönelik 3 aşamalı denetim yaptı.

İstanbul'da, eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle il Jandarma Komutanlığı'nın okul servis araçlarına yönelik denetimleri başladı. Arnavutköy Tayakadın İlk ve Ortaöğretim Okulu'nda yapılan denetimde, servis araçlarının taşıma güzergahları, yaya geçitleri,öğrenci indirme noktaları ve park alanları incelendi. İncelemelerde motorlu asayiş timleri ve mobil eğitim timleri de görev aldı. Jandarma Komutanlığı'nın "Bu yolda hep birlikteyiz" sloganıyla düzenlenen "Güvenli Okul Yolu Projesi" kapsamında 3 aşamalı güvenlik denetimi uygulandı.

Denetimde, okul güzergahında seyir halindeyken trafik kontrolü, kavşak ve bağlantı yollarında sabit halde trafik kontrolü, okul önünde asayiş kontrolü yapıldı. Denetim kapsamında okul taşıtlarının hem iç hem dış kısımları incelendi. Emniyet kemerleri, farları, dur levhası, lastik hava bar ayarları denetlendi.

'HIZ YAPMIYORUZ'

Servis şoförü Recai Kuvar,"Seyir halindeyken de zaten yavaş gitmemizi öneriyorlar,40-50-60 kilometre dışında bir hız yapmıyoruz, öğrencilerimizi güvenli bir şekilde getirip götürüyoruz. 'Dur' levhalarının hepsi çalışıyor. Araç durduğu andan itibaren, kapı açıldığı an arkada 'Dur' levhası yanıyor, dörtlüler yanıyor. Öğrencilere de gerekli eğitimi öğretmenler de veriyor, jandarmalar da veriyor. Araca binmeyi, inmeyi, kendisini nasıl koruması gerektiğini söylüyorlar" dedi.

'HOSTES OLMAMASI ENDİŞELENDİRİYOR'

Denetlenen servis aracındaki öğrenci annesi Dilay Gökçen ise,"Öğrencilerimizin güvenliği hakkında, aslında hostesleri olsa çok güzel olacak. Hosteslerinin olmaması bizi biraz endişelendiriyor. Ben kendi çocuğum adına bir şey diyemem şoförler geçen sene de memnundu ama tabi bazı çocuklar hırçınlık yaptıkları zaman bu sefer şoförler de zorluk çekiyor. Hostes olması bizim için daha güvenli olur diye düşünüyorum" dedi.