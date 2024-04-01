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Arnavutköy'de Muhtarlık Seçimi Yüzünden Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Arnavutköy'de akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Bolluca Mahallesi'nde aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan akraba aileler arasında muhtarlık seçimi dolayısıyla tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Mahmut D. (32) ile o sırada sokaktan geçen mahalle sakini Mustafa A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevik Kuvvet polisleri, TOMA eşliğinde bölgede güvenlik önlemi aldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Olay Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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