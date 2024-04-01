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Arnavutköy'de Muhtarlık Seçimi Yüzünden Çıkan Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Arnavutköy'de, akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken yaralanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Arslan yaşamını yitirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bolluca Mahallesi'nde aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan akraba aileler arasında muhtarlık seçimi dolayısıyla gece saatlerinde çıkan, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

Olaya karıştığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kavga sırasında sokaktan geçerken başından yaralanan mahalle sakini Mustafa Arslan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, diğer yaralı Mahmut D'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Bu arada olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, taraflar arasında silahlı çatışma yaşandığı sırada Mustafa Arslan'ın koşarak bölgeden kaçmaya çalışırken vurularak yere düşmesi yer aldı. Kayıtlarda, Arslan'ın yere düşmesinin ardından tarafların silahlı kavgaya devam ettiği ve bazı vatandaşların bölgeden koşarak uzaklaştığı da görüldü.

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Kaynak: AA / Güncel

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