Arnavutköy'de Motosikletli Grupla Mahalle Sakinleri Arasında Kavga Çıktı

ARNAVUTKÖY'de iddiaya göre gürültü yapan motosikletli bir grup, kendilerine yapılan uyarı üzerine mahalle sakinleri ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında motosikletli gruptan bir kişi mahalle sakinlerine silahla ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi sokaktan geçerken, mahalle sakinleri kendilerini yüksek ses nedeniyle uyardı. Motosiklet sesinden rahatsız olan mahalle sakinleri ile motosikletli kişiler arasında tartışma çıktı. Motosikletli 2 kişinin arkadaşlarının da mahalleye gelmesiyle, tartışma kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri ile kavga eden motosikletli gençler, kavga sırasında mahalle sakinlerine silahla ateş açtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay sonrası 2 kişi, motosikletlerini bırakarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından, silahla ateş ederek kaçan motosikletlileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavga sırasında 2 kişinin silahla ateş ettiği anlar, mahalle sakinlerinden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.