Arnavutköy'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

ARNAVUTKÖY'de cumartesi günü meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden Murat Vermez ve arkasında oturan Nazlı Yolcu'nun kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Pirinççi yolunda bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Nazlı Yolcu'nun elindeki kamerayla arkasından gelen arkadaşlarını çektiği görülüyor.

Sultangazi Kent Ormanı'nda 12 Ağustos Cumartesi günü bir araya geldikten sonra yola çıkan motosikletlilerden Berkant Keskin, Pirinççi Mahallesi mevkiinde zikzak yaparak ilerlemeye başladı. Keskin, önünde ilerleyen yine aynı gruptaki Murat Vermez'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Vermez ve arkasında oturan Nazlı Yolcu yola savruldu. Vermez ve Yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletli grubun kaza öncesi son görüntüleri Pirinççi Mahallesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hayatını kaybeden Nazlı Yolcu'nun elindeki kamerayla arkasından gelen motosikletli arkadaşlarının görüntüsünü çektiği görülüyor.