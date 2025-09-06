Haberler

Arnavutköy'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de, kavşakta duran bir otomobile çarpan iki motosikletlinin kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda motosiklet sürücüleri yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de, arka arkaya seyreden 2 motosikletin kavşakta dönüş için duran otomobile çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Deliklikaya Mahallesi Hadımköy Ömerli Caddesi'nde, 3 Eylül'de, aynı yönde giden 2 motosikletli, dönüş için kavşakta bekleyen otomobile yandan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri geldi.

Yaralı motosiklet sürücüleri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
Özel Harekat polisi, silah kazası sonucu şehit oldu! Kahreden detay ortaya çıktı

Aynı eve bir kez daha şehit ateşi düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir

ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.