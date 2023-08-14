Arnavutköy'de Motosiklet Kazası: 2 Ölü

ARNAVUTKÖY'de grup halinde yola çıkan motosikletlilerden Berkant Keskin, zikzak yaparak ilerlerken, önünde seyir halinde olan Murat Vermez'in kullandığı motosiklete çarptı. Kazada Murat Vermez ile arkasında oturan arkadaşı Nazlı Yolcu hayatını kaybetti. Kaza kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Pirinççi köyü mevkiinde meydana geldi. Sultangazi Kent Ormanı'nda bir araya geldikten sonra yola çıkan motosikletlilerden Berkant Keskin, zikzak yaparak ilerlemeye başladı. Keskin, önünde ilerleyen yine aynı gruptaki Murat Vermez'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Vermez ve arkasında oturan Nazlı Yolcu yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler jandarmaya ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vermez ve Yolcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ise kazaya sebep olan sürücünün tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, hayatını kaybedenlerin kask kameralarını inceledi. Ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alınan Berkant Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Berkant Keskin'in zikzak yaparak ilerlediği ve Murat Vermez'in kullandığı motosikletin yanına yanaştığı, yanından geçeceği sırada ise motosiklete çarptığı görülüyor.