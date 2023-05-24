Arnavutköy'de Minibüs Şoförleri ile Esnaf Arasında Kavga Çıktı

Arnavutköy'de esnaf ile minibüs şoförleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Minibüs duraklarından şikayetçi olan esnaf yaşanan kavga sonrasında isyan etti. Uzun süredir minibüs şoförleri ile problemler olduğunu belirten cadde esnafı, yetkililerden yardım istedi.

Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde Hadımköy ve İmrahor güzergahına giden minibüsler için yapılan cep durağı esnafı isyan ettirdi. İddiaya göre minibüs şoförlerinin küfürlü konuşmalarından dolayı her gün tartışma yaşayan esnaf, dükkanlarına gelen ürünleri kamyonlardan indirip bindirirken de problem yaşıyor. Dün sabah saatlerinde durakların hemen yanında bulunan markete gelen ürünleri indirmek isteyen market personeli ile minibüs şoförleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran taraflar vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, esnaf yaşananların tekrarlanmaması için yetkililerden yardım istedi.

"Her gün kavga edeceğiz endişesiyle yaşıyoruz"

Yaşananlarla alakalı konuşan Önder Çapan, "Bu noktada uzun süredir devam eden bir problem var, Arnavutköy'ün bir tane ana caddesi var bu durakları da bu ana caddeye koymuşlar ve caddemiz daracık kimseye yetmiyor. Biz bu caddede esnafız sürekli problem yaşıyoruz ve bugünde bir kavga olayı yaşandı. Biz daha önce İBB'ye taleplerde bulunduk ama çözüme kavuşamadık. Kamyonumuzu buraya yanaştırıp biz ürünlerimizi indiremiyoruz ve her gün kavga çıkacak korkusuyla yaşıyoruz sadece biz değil komşularımızda aynı şekilde şikayetçiler. Bugün kavga oldu ama tekrarı olmasın bir önlem alınsın istiyoruz, bugün arkadaşlarımız ürün indirirken bize müsaade edip kamyonumuzun yanaşmasına müsaade etmediler. Şoförler ile personellerimiz kavga etmek zorunda kaldılar" şeklinde konuştu.

"Her gün bir problemler karşılaşıyoruz, komşumuzun yaşadıklarını bizde yaşıyoruz"

Yine aynı cadde de esnaf olan Ramazan Akgüç ve Ümit Özkan, "Burada minibüslerden dolayı ne malzeme indirebiliyoruz ne müşterimiz geliyor sürekli tartışıyoruz ve sonuçta kavga ediyoruz. Bugün komşumuzun yaşadığını bizlerde yaşıyoruz ve her gün bir kavga oluyor burada. Sürekli küfürlü konuşmalar oluyor rahatsız oluyoruz müşterilerimiz rahatsız oluyor her gün bir problemle karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL