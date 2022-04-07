ARNAVUTKÖY'DE MICIR YÜKLÜ HAFRİYAT KAMYONU TARLAYA DEVRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARNAVUTKÖY'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği mıcır yüklü hafriyat kamyonu, tarlaya girerek devrildi.
ARNAVUTKÖY'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği mıcır yüklü hafriyat kamyonu, tarlaya girerek devrildi.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Arnavutköy'de meydana geldi. Fatih Caddesi'nde 34 UL 8019 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonu, şoförünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Tarlaya giren kamyon, devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin yardımıyla kamyondan şoför, kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyon, çekici yardımıyla tarladan çıkarıldı.