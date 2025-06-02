Arnavutköy'de Mezarlıkta Bebeğin Cesedi Bulundu, Anne ve Bir Şüpheli Gözaltında

Arnavutköy'de Mezarlıkta Bebeğin Cesedi Bulundu, Anne ve Bir Şüpheli Gözaltında
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Arnavutköy'de bir haftalık erkek bebeğin cesedi mezarlıkta bulunurken, annenin gözaltına alındığı ve bir şüphelinin daha yakalandığı bildirildi. Olayla ilgili 'kasten öldürme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Arnavutköy'de mezarlıkta cesedi bulunan bir haftalık erkek bebeğin annesi ile bir şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 30 Mayıs'ta Anadolu Mahallesi'ndeki mezarlıkta güvenlik görevlisi tarafından yaklaşık bir haftalık erkek bebeğe ait ceset bulunmasına ilişkin çalışma yapıldı.

Ekiplerin bilgisine başvurduğu güvenlik görevlisi M.D, sabah saatlerinde devriye yaptığı sırada iki mezar arasında üzeri kıyafetlerle kaplı, yüzüstü hareketsiz yatan bir bebek fark ettiğini, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiğini anlattı.

Çalışmalar sonucunda, ölü bebeğin annesinin A.Ç. (20) olduğu tespit edildi.

Şüpheli A.Ç, Beylikdüzü ilçesinde gözaltına alınırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen S.A. da Arnavutköy'de yakalandı. Haklarında "kasten öldürme" suçundan işlem başlatılan anne ve diğer şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan A.Ç'nin kucağındaki bebekle hastaneden çıktığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Mahallesi'ndeki mezarlıkta güvenlik görevlisi tarafından bulunan bebeğin cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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