Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler

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Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA - Filiz Kınık Öz - Güncel
Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Arnavutköy'de 3 minibüsün karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Arnavutköy'de 3 minibüsün karıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Yassıören Yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki Muhammed Furkan Kindaş yönetimindeki 34 LK 5954 plakalı minibüs ile Ramazan Doğru'nun kullandığı 34 NA 3844 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Kindaş yönetimindeki minibüs yoldan çıkarak şarampole devrildi. Bu sırada caddede ilerleyen bir başka minibüs daha kazaya karıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Kindaş ve Doğru, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çift yönlü trafik akışına kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

Muhammed Furkan Ramazan Doğru Edirne Güncel Haberler

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