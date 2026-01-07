Haberler

Arnavutköy'de 2 katlı metruk bina alev alev yandı

Arnavutköy'de Haraçcı Mahallesi'nde metruk bir binada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın söndürüldü, ölü ya da yaralı yok.

ARNAVUTKÖY'de 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü. Kısa sürede büyüyerek tüm binayı saran alevler çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Haraççı Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek binanın çatı katını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken yoğun duman paniğe neden oldu. Metruk binanın alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
