Arnavutköy'de market soygunu

ARNAVUTKÖY'de girdikleri marketin kasasını yerinden sökerek kaçan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Arnavutköy Bolluca Mavigöl Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir markette gece saatlerinde meydana geldi. Bir araç ile marketin bulunduğu sokağa gelen 2 hırsız, çevrede kimsenin olmadığını fark edince markete girmeye karar verdi. Uzun süre marketin kapısını açmaya çalışan 2 hırsız, alarmın çalmasıyla paniğe kapıldı. İçeri girerek kasayı yerinden söken hırsızlar, geldikleri araçla kaçarak uzaklaştı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına yansırken polis ekipleri çalışma başlattı.

Market çalışanı Oğuzhan Gümüş, 'Burada yarı zamanlı çalışıyorum. Biz gece uyuyorduk sabaha doğru hırsızlar gelmiş. Bir kolaçan etmişler etrafı, kimsenin var mı yok mu diye. Sontra kapıyı zorlamışlar şu kısmı zorlamışlar. Alarm sistemi 10 saniye içinde devreye giriyor. O 10 saniyede kasaya yönelmişler. Kasayı indirmişler sağa sola bakmışlar. Alarm sistemi devreye girince oanik yapıp kaçmışlar. Kaçarken de dönerken, bir arabaya çarpmışlar. Arabanın sahibi geldi.Karşıdaki binanın kamera kayıtlarına baktık. İfade verdik şikayetçi olduk. " dedi.