Arnavutköy'de bulunan bir lastik deposunda çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

ARNAVUTKÖY'de lastik deposunda yangın çıktı. Kısa sürede tüm depoyu saran alevler mahallede paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Laleli Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki lastik deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binadaki vatandaşları tahliye ederek yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının ilk anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.