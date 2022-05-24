ARNAVUTKÖY'DE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler

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ARNAVUTKÖY'DE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARNAVUTKÖY'DE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ARNAVUTKÖY'de 30 küçükbaş hayvan çalan şüpheli yakalandı.

ARNAVUTKÖY'de 30 küçükbaş hayvan çalan şüpheli yakalandı. 21 hayvan sahibine teslim edilirken, şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 8 Mayıs'ta Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Ahırından 30 küçükbaş hayvan çalınan İ.İ., polise giderek şikayetçi oldu. Hayvanları çaldığı tespit edilen M.O. yakalandı. M.O.'nun hayvanları 17 bin liraya V.A.'ya sattığını itiraf etmesi üzerine, V.A. da gözaltına alındı. V.A.'nın ahırında İ.İ.'ye ait 21 küçükbaş hayvan bulundu. Hayvanlar sahibine iade edilirken gözaltındaki şüphelilerden V.A.'ya 'Suç Eşyası Satın Alma veya Kabul Etme' suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen M.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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