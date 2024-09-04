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Arnavutköy'de Kontrolden Çıkan Otomobil Balık Restoranına Girdi: 4 Yaralı

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Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil balık restoranına girdi ve 4 kişi yaralandı. Kazada sürücü ve araçta bulunan iki kız çocuğu ile bir iş yeri çalışanı yaralandı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve otomobil çekici yardımıyla restorandan çıkarıldı.

Arnavutköy'de, kontrolden çıkan otomobilin balık restoranına girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Ö'nün kullandığı 34 ZB 4712 plakalı otomobil, Karaburun Mahallesi Liman Caddesi'nde rampa aşağı giderken kontrolden çıktı.

Araç önce park halindeki 34 HTV 599 plakalı panelvan minibüse çarptı, ardından savrularak restorana girdi.

Kazada sürücü, araçta sıkışan kızları E.M. ve S.Ö. ile bir iş yeri çalışanı yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Sağlık ekipleri 4 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Otomobil çekici yardımıyla restorandan çıkarıldı, çalışanlar da iş yerinde temizlik yaptı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

istanbul Otomobil Güncel

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