Arnavutköy'de Kontrolden Çıkan Minibüs Trafiği Aksattı

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İstanbul Havalimanı yolunda kontrolden çıkarak demir bariyere saplanan minibüs, trafik akışının kontrollü sağlanmasına neden oldu. Sürücü hastaneye kaldırılırken, olay sonrası trafik normale döndü.

Arnavutköy'de, kontrolden çıkan minibüsün demir bariyere saplanması nedeniyle bölgede trafik akışı kontrollü sağlandı.

İstanbul Havalimanı'na giden yolda seyreden Mehmet Ç. idaresindeki 34 KCC 571 plakalı özel taşımacılık yapan minibüs, kontrolden çıkarak demir bariyere çarptı. Kazanın etkisiyle bariyere saplanan araç delindi.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü, yaralanmamasına rağmen tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü sağladı.

Minibüsün çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Umut Kaya - Güncel
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