Arnavutköy'de Kömür Yüklü Tırın Dorsesi Devrildi

Arnavutköy'de dönüş sırasında dorsesi kopan kömür yüklü tır, yolda devrildi. Polisin güvenlik önlemleri aldığı olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Arnavutköy'de kömür yüklü tırın dorsesinin devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi Haraççı Kavşağı mevkisinde 34 ZM 5520 plakalı tır, kavşakta dönüş yaptığı sırada dorsesi koparak yola düştü.

Kaza nedeniyle yolu bir süreliğine trafiğe kapatan polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler devrilen konteynerin kaldırılması için çalışma başlattı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kayıtta, konteynerin devrilmesinden saniyeler önce bir aracın aynı şeritten geçtiği görülüyor.

Kaynak: AA / Umut Kaya - Güncel
