Arnavutköy'de Komşu Aileler Arasında Kavga Çıktı

Arnavutköy'de Komşu Aileler Arasında Kavga Çıktı
Güncelleme:
Arnavutköy'de iki komşu aile arasında gürültü yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de iki komşu aile arasında iddiaya göre gürültü yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve sopanın kullanıldığı kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu aile arasında gürültü nedeniyle tartışma başladı. Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, sopalarla birbirine vururken, tekme ve yumruklarla da saldırdı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde çok sayıda kişinin kavga ettiği, çevredekilerin bağırarak tarafları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

