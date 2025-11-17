Arnavutköy'de Komşu Aileler Arasında Kavga: Cep Telefonu Kamerasında
Arnavutköy'de iki komşu aile arasında çıkan tartışma Sopalarla, tekmelerle ve yumruklarla yapılan bir kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Arnavutköy'de, komşu iki aile arasında çıkan, sopa, tekme ve yumrukların kullanıldığı kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde, iki komşu aile arasında tartışma çıktı.
Gürültü nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine sopa, tekme ve yumrukla saldırdı.
Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, çok sayıda kişinin kavgaya karışması ve çevredekilerin tarafları ayırmak için bağırması yer aldı.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel