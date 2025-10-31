Haberler

Arnavutköy'de Kırmızı Işık İhlali: Bisikletli Çocukları Kıl Payı Kurtaran Sürücü Yakalandı

Güncelleme:
Arnavutköy'de kırmızı ışıkta geçerek bisikletli iki çocuğa çarpmaktan son anda kaçan sürücü, polis tarafından yakalandı. Sürücüye para cezası uygulanırken, adli soruşturma başlatıldı.

Arnavutköy'de kırmızı ışıkta geçerek bisikletli iki çocuğa çarpmaktan kıl payı kurtulan sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Sürücüye para cezası kesilirken hakkında adli soruşturma başlatıldı. O anlar ise araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Ekim Pazar günü saat 15.30 sıralarında Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen bir sürücü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bisikletli iki çocuğa çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Otomobilin araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün ani manevrayla çocuklara çarpmaktan son anda kaçtığı, ardından yoluna devam ettiği görülüyor.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede sürücüyü yakaladı. Sürücüye 'tehlikeli şerit değiştirmek', 'kırmızı ışıkta geçmek' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
