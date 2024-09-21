Arnavutköy'de Kereste Atölyesinde Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Arnavutköy'deki kereste atölyesinde çıkan yangında 17 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed C. hayatını kaybetti. Yangın sebebi henüz bilinmiyor, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Arnavutköy'de kereste atölyesinde çıkan yangında yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti.
Hacımaşlı Mahallesi Hacımaşlı Caddesi'ndeki tek katlı kereste atölyesinde sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın sırasında 2 ay önce atölyede çalışmaya başladığı öğrenilen yabancı uyruklu Muhammed C. (17) yaşamını yitirdi.
Ekiplerin çalışması sonrası kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.