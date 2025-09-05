Haberler

Arnavutköy'de Kayıp Mobilya Ustası İnşaatta Ölü Bulundu

Güncelleme:
Arnavutköy'de ailesinin kayıp ihbarı üzerine aranan 54 yaşındaki mobilya ustası Murat K, çalıştığı inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu.

Karlıbayır Mahallesi Nalan Sokak'ta 6 katlı inşaatın mobilya işlerini yapan Murat K'den dünden beri haber alamayan yakınları durumu emniyete bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, mobilya ustasının yakınlarıyla inşaat halindeki binaya gitti.

Yapılan aramalar sonucunda Murat K. asansör boşluğunda hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekipleri Murat K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
