Arnavutköy'de Kayıp Genç İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Arnavutköy'deki Karaburun sahilinde dalgalara kapılarak kaybolan Nurettin Toraman'ı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde devam ediyor. Ailesi umutla bekliyor.

ARNAVUTKÖY'deki Karaburun sahilinde deniz kıyısında fotoğraf çekmek isterken dalgalara kapılarak kaybolan Nurettin Toraman'ı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 5'inci günde devam ediyor.

Olay 15 Ağustos günü Karaburun sahilinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla vakit geçirirken kıyıya yaklaşan Nurettin Toraman, yüksek dalgalara aldırış etmeyerek fotoğraf çekmek istedi. Bir anda dalgalara kapılan Toraman, denizde sürüklenerek gözden kayboldu. Toraman'ın bulunması için başlatılan çalışmalar, 5'inci gününde de devam etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterler ile dalgıç polisler, itfaiye ekipleri ve Kıyı Emniyeti'ne ait botlar çalışmalarını sürdürdü. Sahil hattında ise 75 kişilik arama kurtarma ekibi kıyı boyunca tarama yaptı.

'BİZİM TALEBİMİZDEN DE FAZLA ÇALIŞIYORLAR'

Kayıp gencin dedesi Mehmet Ali Şirin, arama çalışmalarını umutla takip ettiklerini belirterek, "Torunum bir dalgaya kapılıp gitmiş. Kaymakamımızdan da Allah razı olsun, çalışan arkadaşlarımız da çok uğraşıyor. Bizim talebimizden fazla çalışıyorlar. Sabah namazında camide dua ettik, inşallah bugün bulunur diye bekliyoruz. Burada bize çok yardımcı oldular. Yemek masrafımızı karşıladılar. Kalacak yer ayarladılar. Helikopter talep ettik, hemen gönderdiler. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
