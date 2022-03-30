ARNAVUTKÖY'DE KAMYONETİN KASASI BİR ANDA ALEV ALDI - Haberler

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ARNAVUTKÖY'DE KAMYONETİN KASASI BİR ANDA ALEV ALDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ARNAVUTKÖY'de seyir halindeki bir kamyonetin kasasında yangın çıktı.

ARNAVUTKÖY'de seyir halindeki bir kamyonetin kasasında yangın çıktı. Yangından patlama sesleri de duyuldu. Sürücüsünün panikle kamyondan inerek çevredeki vatandaşların yardımıyla yangını söndürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 16.00'da Arnavutköy Hadımköy yolunda meydana geldi. Seyir halindeki kamyonetin kasasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimyasal maddelerin bulunduğu tüpler nedeniyle ufak çaplı patlamalar oldu. Kamyonetin sürücüsü park ederek araçtan indi. Trafikteki diğer vatandaşların yardıma koşarak müdahale etmeye çalıştığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale etmeye çalışan vatandaşlar ve kamyonette yaşanan patlamalar cep telefonu kameralarına yansıdı.

ARNAVUTKÖY'DE KAMYONETİN KASASI BİR ANDA ALEV ALDI

ARNAVUTKÖY'DE KAMYONETİN KASASI BİR ANDA ALEV ALDI

ARNAVUTKÖY'DE KAMYONETİN KASASI BİR ANDA ALEV ALDI

ARNAVUTKÖY'DE KAMYONETİN KASASI BİR ANDA ALEV ALDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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