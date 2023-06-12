Arnavutköy'de kaldırımda yürüyen yayaların arasına araç daldı: 4 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Arslan Yıldız'ın kullandığı 34 DG 4894 plakalı hafif ticari araç, Hüma Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan, Elif Kodak, Pınar Kodak, Çınar Kodak ve Hüseyin Şila ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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